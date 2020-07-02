سياسة
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أردوغان يغادر قطر بعد زيارة عمل استغرقت يوماً واحداً
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، قطر بعد زيارة عمل التقى خلالها الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، بالعاصمة الدوحة. وكان أردوغان قد وصل إلى العاصمة القطرية في إطار زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً، في أول زيارة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا.
أردوغان يغادر قطر بعد زيارة عمل استغرقت يوماً واحداً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغادر العاصمة القطرية بعد زيارة عمل استغرقت يوماً واحداً
2 يوليو 2020

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، قطر بعد زيارة عمل التقى خلالها الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، بالعاصمة الدوحة.

وكان في وداع الرئيس أردوغان بمطار الدوحة الدولي، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وعدد من المسؤولين الأتراك والقطريين.

ورافق أردوغان في الزيارة وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، بالإضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان.

من جانبه، اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أن "الإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الدوحة.

وقال الأمير تميم: "بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان، نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي".

وأضاف: "نستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء".

وكان الرئيس التركي قد وصل عصر الخميس، إلى العاصمة القطرية في إطار زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً، في أول زيارة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أنه "من المتوقع أن يبحث أردوغان وآل ثاني العلاقات بكافة جوانبها بين البلدين الشقيقين والصديقين".

وبيّن أن "الرئيس التركي سيتبادل مع أمير قطر وجهات النظر بشكل موسع حول القضايا الإقليمية والدولية".

كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" الأربعاء، أن أمير دولة قطر سيستقبل مساء الخميس الرئيس التركي الذي يزور البلاد في زيارة عمل.

وأضافت: "سيبحث أمير قطر مع الرئيس التركي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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