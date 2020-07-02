سياسة
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الرئاسة التركية: ندعم التفاهم الفلسطيني ضد خطة الضم الإسرائيلية
أكدت الرئاسة التركية أنها تدعم قرار الفلسطينيين العمل بروح التفاهم الوطني ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية، وقالت إن التفاهم الوطني للشعب الفلسطيني ضد محاولة الضم، سيرسخ روح الاتحاد والتضامن.
الرئاسة التركية: ندعم التفاهم الفلسطيني ضد خطة الضم الإسرائيلية
أكد إبراهيم قالن على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني ضد سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية / AA
2 يوليو 2020

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده تدعم قرار الفلسطينيين العمل بروح التفاهم الوطني ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية.

وأفاد قالن في بيان، الخميس، أن التفاهم الوطني للشعب الفلسطيني ضد محاولة الضم، سيرسخ روح الاتحاد والتضامن.

وأكد أن محاولات إسرائيل احتلال وضم أراضٍ جديدة، ضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط، ليس لها أي شرعية.

وبيّن أنه ينبغي على المجتمع الدولي التنديد بهذه المحاولات غير المشروعة، مشيراً إلى ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني ضد سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية.

وشدد قالن على أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة والمشروعة.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30٪ من مساحة الضفة المحتلة.

وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم بالتنسيق معها.

ورداً على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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