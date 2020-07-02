استأنف مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، المسؤولون عن إيجاد تسوية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المحادثات وجهاً لوجه هذا الأسبوع، لكن النتيجة ظلت كما هي، مع عدم إحراز أي تقدم بشأن مجموعة من القضايا الرئيسية التي تحُول دون إبرام اتفاقية تجارية جديدة.

وانتهت المناقشات، الخميس، قبل يوم من الموعد المقرر، بعد أن ألغي اجتماع بين كبار المفاوضين كان مقرراً في البداية الجمعة، دون جدول الأعمال.

وبعد أربعة أيام من المفاوضات في بروكسل، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه: "لا تزال هناك خلافات خطيرة"، وعلى الرغم من العقبات، قال إنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد نهاية العام.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست إن المحادثات كانت "شاملة ومفيدة"، لكنها "أكدت على الخلافات الكبيرة التي لا تزال قائمة بيننا بشأن عدد من القضايا المهمة".

واتفق الجانبان على استئناف المحادثات الأسبوع المقبل في لندن، بعد أن اضطر الفريقان إلى التحول إلى المناقشات عبر الفيديو كونفرنس التي لم تؤد إلى تقدم كبير، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتحاول بريطانيا والاتحاد الأوروبي تأمين اتفاق تجاري جديد، لكنهما ما زالا على خلاف بشأن العديد من القضايا الرئيسية، من بينها اللوائح الخاصة بالشركات وصناعة صيد الأسماك، مع معارضة المملكة المتحدة بشدة لمطالب الاتحاد الأوروبي للوصول على المدى الطويل إلى المياه البريطانية.

وقال بارنييه الشهر الماضي إن الاتفاق على صيد الأسماك مطلوب للتوصل إلى حل وسط، مشيراً إلى إحراز تقدم في بعض المجالات بما في ذلك التعاون الشرطي أو مشاركة المملكة المتحدة في برامج الاتحاد الأوروبي.

وقال في بيان: "لن تكون هناك شراكة اقتصادية بدون ضمانات قوية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، بما في ذلك المساعدة الحكومية، لضمان المنافسة المفتوحة والعادلة بين أعمالنا، والتوصل إلى حل متوازن ومستدام وطويل الأجل للصيادين الأوروبيين والنساء، وإيجاد إطار مؤسسي شامل وآليات فعالة لتسوية المنازعات".

وأضاف أن "لحظة الحقيقة" في المحادثات ستأتي في أكتوبر/تشرين الأول، إذ سيحتاج الطرفان إلى حل وسط جاهز للتصديق على اتفاق في الوقت المناسب، وتجنب سيناريو عدم الاتفاق الذي سيشهد فرض رسوم جمركية وقيود أخرى على التجارة بين الجانبين.

وقالت بريطانيا إن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق في وقت أقرب، ويجب أن يحرَزَ تقدم كبير قبل الخريف، وقال فروست في بيان: "ما زلنا ملتزمين بالعمل بجد للتوصل إلى فهم مبكر للمبادئ التي يقوم عليها اتفاق من خلال المحادثات المكثفة خلال يوليو/تموز".

يذكر أن المملكة المتحدة غادرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي السياسية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لا تزال عضواً في المنطقة الاقتصادية المعفاة من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.