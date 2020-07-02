سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: مزاعم تشويشنا على السفن الفرنسية كاذبة والاعتذار واجب على باريس
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن مزاعم تشويش السفن التركية على نظيراتها الفرنسية في البحر المتوسط غير صحيحة، ودعا فرنسا إلى الاعتذار.
جاوش أوغلو: مزاعم تشويشنا على السفن الفرنسية كاذبة والاعتذار واجب على باريس
جاوش أوغلو: فرنسا لم تقل الحقيقة للاتحاد الأوروبي والناتو، وقد زودنا الناتو بالأدلة التي تثبت عدم صحة المزاعم الفرنسية / AA
2 يوليو 2020

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عدم صحة مزاعم تشويش السفن التركية على نظيراتها الفرنسية في البحر المتوسط.

وأوضح جاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع نظيره الألماني هايكو ماس في العاصمة برلين، أن بلاده أثبتت بالتقارير والوثائق، عدم صحة تلك المزاعم، داعياً فرنسا إلى الاعتذار.

وقال في هذا الخصوص: "مزاعم تشويش سفننا على نظيراتها الفرنسية غير صحيحة وعلى باريس أن تعتذر".

وأردف قائلاً: "فرنسا لم تقل الحقيقة للاتحاد الأوروبي والناتو، وقد زودنا الناتو بالأدلة التي تثبت عدم صحة المزاعم الفرنسية، وعلى فرنسا أن تكون صادقة في تحالفها مع تركيا، بدل التضليل ضد أنقرة بوسائل ملتوية".

وأضاف أن تركيا تسعى دائماً لحل جميع المشاكل العالقة عبر الحوار والمحادثات البناءة.

وبخصوص الشأن الليبي، أكد جاوش أوغلو أن الوجود التركي في ليبيا يندرج في إطار تقديم الخدمات الاستشارية لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دولياً، وأشار إلى أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لم يقبل وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد الوزير التركي استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف الدولية، من أجل إحلال الأمن والاستقرار الدائمين في ليبيا، بشرط عدم دعم الانقلابيين.

وبفضل الخدمات الاستشارية التي قدمها الجيش التركي لقوات الحكومة الليبية، استطاعت الأخيرة تطهير كامل العاصمة طرابلس من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لمليشيا حفتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us