أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.8% خلال يونيو/حزيران الفائت، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وبلغت 13 ملياراً و469 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الواردات ارتفعت بنسبة 8.2% وبلغت قيمتها 16 ملياراً و305 ملايين دولار، لتبلغ نسبة الصادرات إلى الواردات 82.6%.

وذكرت أن وباء فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرة إلى أن تأثيره في تركيا بدأ منذ مارس/ آذار الفائت، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 18.1% في الشهر المذكور، و41.4% في أبريل/نيسان، و40.9% في مايو/أيار.

وأكدت الوزيرة التركية أن تركيا اتخذت كل الإجراءات اللازمة لمواصلة التصدير خلال فترة الوباء، لافتة إلى أن قطاع النسيج حقق زيادة في الصادرات خلال يونيو/حزيران بنسبة 24%، والحديد والصلب 20%، والإلكترونيات 18%، والألبسة الجاهزة 16%.

وذكرت أن بريطانيا جاءت في مقدمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال يونيو/حزيران مقارنة بالعام الماضي بزيادة بلغت 43%، ثم إيران 37 بالمئة، وروسيا 34%، والصين 19.6%، والعراق 17.8%، وألمانيا 12.5%.