أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الخميس، أن عملية "حارس البحر" التدريبية المشتركة تواصل جميع أنشطتها رغم قرار فرنسا بتعليق مساهمتها في العملية البحرية.

وأوضح مسؤول في الناتو فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول، أن المشاركة في مهمات حلف الناتو وعملياته هي قرار سيادي، وأن العملية البحرية متواصلة رغم انسحاب فرنسا منها.

وأضاف أن العملية البحرية تنفذ تدريباتها الأساسية الثلاثة في الوعي بالمواقف البحرية وردع ومقاومة الإرهاب وتعزيز القدرات.

وحول ادعاءات تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية في شرق المتوسط، قال: إن "مسؤولين عسكريين في الناتو أعدوا تقريراً بهذا الصدد، وإنه سيتم التعامل مع التقرير السري بين الحلفاء".

وعلقت السلطات الفرنسية، الأربعاء، مشاركتها في عملية "سي غارديان" التابعة لحلف الشمال الأطلسي، شرقي البحر المتوسط، إثر نتائج التحقيق في الحادث بين سفن حربية فرنسية وتركية بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وعملية "سي غارديان"، وتعني "حارس البحر"، هي مهمة أمنية بحرية لحلف الناتو في البحر المتوسط، تم تمديدها في 2016 للحفاظ على "الوعي بالمواقف البحرية وردع ومقاومة الإرهاب وتعزيز القدرات"، بحسب تعريف الحلف.