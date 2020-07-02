سياسة
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أمير قطر يستقبل أردوغان في الدوحة في أول زيارة عمل بعد كورونا
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إلى دولة قطر في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً، إذ التقى الرئيس التركي أميرَ قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة تُعد أولى رحلات أردوغان الخارجية منذ تفشي وباء كورونا.
أمير قطر يستقبل أردوغان في الدوحة في أول زيارة عمل بعد كورونا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى العاصمة القطرية في أول زيارة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا / AA
2 يوليو 2020

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية.

وكان الرئيس التركي قد وصل عصر الخميس، إلى العاصمة القطرية في إطار زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً، في أول زيارة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا.

وشارك وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ومسؤولون آخرون في استقبال أردوغان بمطار الدوحة القديم.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار.

كما يرافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان.

ومن المنتظر أن يناقش الزعيمان على هامش الزيارة، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أنه "من المتوقع أن يبحث أردوغان وآل ثاني العلاقات بكافة جوانبها بين البلدين الشقيقين والصديقين".

وبيّن أن "الرئيس التركي سيتبادل مع أمير قطر وجهات النظر بشكل موسع حول القضايا الإقليمية والدولية".

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" الأربعاء، أن أمير دولة قطر سيستقبل مساء الخميس الرئيس التركي الذي يزور البلاد في زيارة عمل.

وأضافت: "سيبحث أمير قطر مع الرئيس التركي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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