سياسة
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تونس تؤكد دعمها الكامل لحكومة الوفاق الليبية
أعلنت تونس دعمها الكامل لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، وأعربت عن تأييدها لحل سياسي ينهي النزاع في جارتها الجنوبية، وفق الخارجية الليبية. وقالت الخارجية إن وزير الخارجية التونسي أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الليبي.
تونس تؤكد دعمها الكامل لحكومة الوفاق الليبية
الخارجية الليبية: تونس تؤكد دعمها الكامل لحكومة الوفاق الليبية / AA
2 يوليو 2020

أكدت تونس، الأربعاء، دعمها الكامل للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، وأعربت عن تأييدها لحل سياسي ينهي النزاع في جارتها الجنوبية، وفق الخارجية الليبية.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعاًً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وأوروبية تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، على صفحتها بـ" فيسبوك"، إن وزير الخارجية التونسي نور الدين الري أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة.

وتابعت: "أعرب الوزير التونسي عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوفاق الوطني، مضيفاً أن تونس تؤيد الحل السياسي في ليبيا".

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، إنه يدعو منذ البداية إلى "الحوار السياسي والجلوس لإيجاد حل شامل".

لكنه شدد على أنه "لا يمكن استمرار البعض في اعتبار هذا المجرم (حفتر) شريكاً سياسياً وإضفاء الشرعية عليه بعد اليوم".

وأعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، انتشال 208 جثث من مقابر جماعية جنوبي العاصمة طرابلس (غرب) وبمدينة ترهونة ومحيطها (90 كم جنوب شرق طرابلس)، خلال 23 يوماً، وهذه المناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر.

وتتزايد الضغوط والتحركات الدولية للعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل تحقيق الجيش الليبي، مؤخراً، انتصارات عديدة في المناطق الغربية، حيث حرر مدناً كانت تحتلها مليشيا حفتر، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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