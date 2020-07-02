سياسة
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خلال نصف عام.. مقتل ألف مدني بينهم 218 طفلاً و113 امرأة في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ألف و6 مدنيين، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2020. وقالت الشبكة في تقرير لها الأربعاء إن من بين القتلى الذين وثقتهم 218 طفلاً و113 امرأة.
خلال نصف عام.. مقتل ألف مدني بينهم 218 طفلاً و113 امرأة في سوريا
قُتل 1006 مدنيين سوريين خلال نصف عام على يد قوات النظام السوري والمليشيات الشيعية الأجنبية وروسيا والتنظيمات الإرهابية / AA
2 يوليو 2020

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ألف و6 مدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2020.

وقالت الشبكة، في تقرير لها الأربعاء، إن من بين القتلى الذين وثقتهم 218 طفلاً و113 امرأة.

وأشارت إلى أن "قوات النظام السوري وتشمل الجيش، والأمن، والمليشيات المحلية، والمليشيات الشيعية الأجنبية قتلت 298 مدنياً خلال الفترة المذكورة".

في حين قتلت روسيا 205 مدنيين بينهم 62 طفلاً و48 امرأة، وفق التقرير ذاته.

وبحسب التقرير فإن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يسيطر عليها تنظيم YPG/PKK الإرهابي، قتلت 34 مدنياً، في حين قتل تنظيم داعش الإرهابي 7 مدنيين.

وأشار إلى أن 26 مدنياً قتلوا على يد فصائل المعارضة المسلحة والمجموعات المناهضة للنظام السوري خلال الفترة ذاتها.

كما ذكر التقرير أن 436 مدنياً قتلوا على يد أطراف أو أسباب أخرى من بينها تفجيرات وألغام وقذائف ورصاص مجهول المصدر أو غرق أو غيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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