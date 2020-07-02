وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ألف و6 مدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2020.

وقالت الشبكة، في تقرير لها الأربعاء، إن من بين القتلى الذين وثقتهم 218 طفلاً و113 امرأة.

وأشارت إلى أن "قوات النظام السوري وتشمل الجيش، والأمن، والمليشيات المحلية، والمليشيات الشيعية الأجنبية قتلت 298 مدنياً خلال الفترة المذكورة".

في حين قتلت روسيا 205 مدنيين بينهم 62 طفلاً و48 امرأة، وفق التقرير ذاته.

وبحسب التقرير فإن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يسيطر عليها تنظيم YPG/PKK الإرهابي، قتلت 34 مدنياً، في حين قتل تنظيم داعش الإرهابي 7 مدنيين.

وأشار إلى أن 26 مدنياً قتلوا على يد فصائل المعارضة المسلحة والمجموعات المناهضة للنظام السوري خلال الفترة ذاتها.

كما ذكر التقرير أن 436 مدنياً قتلوا على يد أطراف أو أسباب أخرى من بينها تفجيرات وألغام وقذائف ورصاص مجهول المصدر أو غرق أو غيره.