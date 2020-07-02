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السراج يقول لغوتيريش إن الجيش الليبي مستمر في التصدي للانقلابيين ومن يدعمهم، وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في سجون تدير بعضها الإمارات في اليمن.

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السراج لغوتيريش: الجيش الليبي مستمر في التصدي للانقلابيين ومن يدعمهم

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الجيش الليبي سيستمر في مواجهة "التدخلات الخارجية" و"القضاء على الانقلابيين". [TRT عربي]

وأضاف أن بلاده لن تسمح لمجموعات المرتزقة الإرهابيين بالسيطرة على موارد النفط والتحكم بثروات الليبيين، وإعادة فتح المنشآت النفطية هدفٌ لا تنازل عنه. [TRT عربي]

من جانبه، أكد غوتيريش دعمه حكومة الوفاق الوطني الليبية، معرباً عن "الصدمة إزاء العثور على المقابر الجماعية في ليبيا مؤخراً، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة". [الأناضول]

تعذيب واغتصاب لمعتقلين في سجون تدير بعضها الإمارات في اليمن

قالت منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان إن القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها تتحمل المسؤولية عن المئات من حالات الاحتجازات التعسفية أو المسيئة في سجون باليمن، داعية جميع أطراف النزاع إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً بشكل فوري وعاجل. [TRT عربي]

وطالبت المنظمة القوات الإماراتية والجماعات المتحالفة معها بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى جماعة الحوثي وحكومة عبد ربه منصور هادي والسلطات الموالية لحزب الإصلاح في مأرب وتعز، بالإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً والكف عن ممارسة التعذيب والكشف عن مصير المختفين قسرياً. [TRT عربي]