سياسة
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وزير الصحة: وفيات كورونا في تركيا الأقل أوروبياً
قال وزير الصحة التركي إن نسب الوفيات بفيروس كورونا في تركيا هي الأقل أوروبياً، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد 2311 حالة شفاء من فيروس كورونا لترفع الحصيلة إلى 175 ألفاً و422.
وزير الصحة: وفيات كورونا في تركيا الأقل أوروبياً
وزير الصحة التركي: تركيا تجري يومياً ما لا يقل عن 50 ألف اختبار للكشف عن كورونا / AA
1 يوليو 2020

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن نسب الوفيات بفيروس كورونا في تركيا هي الأقل أوروبياً، وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة: "تركيا تجري يومياً ما لا يقل عن 50 ألف اختبار للكشف عن كورونا".

وأضاف قوجة أنه بعد مضي 6 أشهر على الجائحة، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا 199 ألفاً و906، بينهم 53.74٪ في إسطنبول (قبل نشر معطيات الأربعاء).

وأوضح الوزير التركي أن المعدل العمري للمصابين تراجع إلى 25 - 45 عاماً خلال آخر شهر، ودعا مواطني بلاده للابتعاد عن مظاهر الاحتفالات الجماعية بما فيها حفلات الزفاف وعيادة المرضى.

وفيما يتعلق بفيروس إنفلونزا الخنازير الجديد في الصين، قال قوجة: "لا معلومات حتى الآن حول إمكانية انتقال الفيروس من شخص لآخر، ونتابع الموضوع".

وقبل يومين، نشرت الدورية الأمريكية للأكاديمية الوطنية للعلوم دراسة عن اكتشاف علماء سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير، قد تصيب البشر وتتسبب في جائحة جديدة في الصين.

في السياق ذاته، سجلت تركيا، الأربعاء، 2311 حالة شفاء من فيروس كورونا لترفع الحصيلة إلى 175 ألفاً و422.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة التركية، ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 201 ألف و98، إثر تسجيل 1192 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 5150 إثر تسجيل 19 حالة جديدة.

وأجرت تركيا 52 ألف اختبار للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و433 ألفاً و963، وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 1035، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة تنفس صناعي 362.

وفي تغريدة على تويتر، علّق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على المعطيات الجديدة قائلاً: "إجمالي الاختبارات يقترب من 3.5 مليون، فيما حصيلة الإصابات تخطت الـ200 ألف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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