سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: دول تدّعي الديمقراطية تدعم الانقلابيين في ليبيا
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، على أن بلاده ستواصل دعم الحكومة الشرعية في ليبيا في إطار الشرعية الدولية، مؤكداً أن بلاده لن تترك الشعب الليبي تحت رحمة الانقلاببين أو الدول التي تدعمهم على الرغم من ادعائها الديمقراطية.
أردوغان: دول تدّعي الديمقراطية تدعم الانقلابيين في ليبيا
الرئيس أردوغان ألقى كلمته خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية / AA
1 يوليو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن دولاً تدّعي الديمقراطية، وتدعم الانقلابيين في ليبيا، مؤكداً أن بلاده لن تترك الشعب الليبي تحت رحمة الانقلاببين، وستواصل دعم الحكومة الشرعية هناك.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية.

وشدد أردوغان على أن بلاده ستواصل دعم الحكومة الشرعية في ليبيا التي تسعى للحفاظ على وحدة البلاد في إطار الشرعية الدولية، موكداً أن تركيا لن تترك الشعب الليبي تحت رحمة الانقلاببين.

وأضاف: "مع اقترابنا من إتمام الربع الأول للقرن الـ21، هناك من لم يتمكن من التخلص من هواجسه الاستعمارية بعد، أما نحن فسنواصل القيام بما نراه صحيحا من أجلنا ومن أجل أصدقائنا".

ولفت أردوغان إلى أن بلاده تكافح من أجل مصالحها وحقوقها في شرق المتوسط وليبيا.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثّف هجومه على تركيا في الأونة الأخيرة، بالتزامن مع الخسائر التي تلقاها الانقلابي خليفة حفتر أمام قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي.

ووصف ماكرون فاعليات تركيا في ليبيا باللعبة الخطيرة التي لا يمكن التسامح معها، فردّ عليه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بالقول إن "الناتو ينظر إلى روسيا كتهديد، إلا أن فرنسا الحليفة في الناتو تبذل جهوداً لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا".

وأضاف جاوش أوغلو: "ماكرون يدرك أن تهجمه على تركيا لن ينفع سياسته الداخلية. تركيا صادقة في علاقاتها واتفاقياتها، على خلاف فرنسا التي تدعم حفتر وتنكر ذلك، رغم تأكيد كثير من التقارير الدولية دعمها له إلى جانب الإمارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us