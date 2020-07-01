قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأربعاء، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت وابلاً من الصواريخ تجاه البحر المتوسط فجراً، وهو ما فُسِّر كـ"رسالة تحذيرية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه نادراً ما تطلق الفصائل الفلسطينية عدداً كبيراً من الصواريخ تجاه البحر، "لكنها فعلت ذلك فجر اليوم الذي من المقرر أن يعلن فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل".

وأوضحت أن إطلاق وابل الصواريخ صباح "يوم الضم" اعتُبر رسالة تحذيرية من المقاومة الفلسطينية لإسرائيل، مفادها أن "فصائل غزة مستعدة لخوض معركة مع إسرائيل في حال أعلنت ضم مناطق بالضفة الغربية إلى سيادتها بشكل رسمي".

والأسبوع الماضي، اعتبر الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أن ضم إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية، بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية في هذه الحرب "ستكون الحارس الأمين والوفي للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحلُّل منظمة التحرير الفلسطينية من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بسبب نية إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة.