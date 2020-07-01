سياسة
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حتى نهاية 2022.. شركات تركية ستواصل إنتاج أجزاء بالمقاتلة F-35
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أن الشركات التركية ستواصل حتى نهاية 2022 عملية إنتاج بعض أجزاء المقاتلة F-35، بعدما سبق أن قالت إن عمل تلك الشركات سينتهي مع نهاية العام الجاري.
حتى نهاية 2022.. شركات تركية ستواصل إنتاج أجزاء بالمقاتلة F-35
الشركات التركية ستواصل من الآن حتى نهاية 2022 عملية إنتاجها لـ139 جزءاً من أجزاء المقاتلة F-35 / AA
1 يوليو 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أن الشركات التركية ستواصل حتى نهاية 2022 عملية إنتاج بعض أجزاء المقاتلة F-35، بعدما سبق أن قالت إن عمل تلك الشركات سينتهي مع نهاية العام الجاري.

وقالت جاسيكا ماكسويل إحدى الناطقات باسم الوزارة الأمريكية، إن الشركات التركية ستواصل من الآن حتى نهاية 2022 عملية إنتاجها لـ139 جزءاً من أجزاء المقاتلة F-35.

وأضافت قائلة: "شركاؤنا الصناعيون سيواصلون تنفيذ عقودهم المستمرة، وبرنامج طائرات F-35 يحاول الابتعاد عن فسخ العقود لما في ذلك من مزيد تكلفة، وإضرار بالعمل".

كما أوضحت أن البرنامج المشترك لإنتاج المقاتلة يواصل في الوقت نفسه السعي لإيجاد بدائل، وأنه مستمر في تنفيذ مخططاته بهذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا إحدى الدول الشركاء في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وفي يوليو/تموز 2019، علقت الولايات المتحدة شراكة تركيا في المشروع بسبب تسلُّمها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

وقررت تركيا في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية (باتريوت) من الولايات المتحدة.

ولم تفسخ الولايات المتحدة بعد تعليق شراكة تركيا، العقود القائمة مع شركاتها لإنتاج أجزاء معينة من المقاتلة، وسمحت لتلك الشركات بمواصلة عملية التوريد لنهاية العام الجاري حتى تجد موردين جدداً، قبل أن تمد الفترة حتى نهاية 2022.

وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عرقلة عملية إنتاج أجزاء تلك المقاتلة بشكل كبير. وكانت الشركات التركية تنتج أكثر من ألف من أجزاء F-35.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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