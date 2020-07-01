أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) الثلاثاء، مقتل متظاهر ضمن المشاركين في احتجاجات "مليونية 30 يونيو/حزيران" بمدينة أم درمان (غربي الخرطوم)، على إثر رصاصة في الصدر.

جاء ذلك في بيان للجنة المنضوية تحت "تجمع المهنيين السودانيين" الداعي للتظاهرات.

وقالت اللجنة في البيان، إن المتظاهر توفي على إثر تلقِّيه رصاصة استقرت في الصدر بمدينة أم درمان.

كما أصدرت اللجنة ذاتها فجر الأربعاء، بياناً آخر أعلنت فيه عن إصابة 44 متظاهراً في الرأس، من ضمنها إصابات بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع بخلاف حالات الاختناق.

وأشارت إلى إصابة العشرات بجروح من ضمنها الطعن بالآلات الحادة، والكسور البسيطة بالأطراف.

وأضاف البيان أنه توجد إصابات عديدة متفرقة نتيجة للضرب بالـ(طوب)، نتجت عنها جروح وكدمات سطحية.

ولم يصدر بيان من السلطات السودانية بشأن القتيل، الذي يعد أول ضحية للتظاهرات التي تطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية‎، وتحقيق العدالة والقصاص‎، وتعيين الولاة المدنيين‎.

وخرجت في 30 يونيو/حزيران 2019، مظاهرات مكَّنت من التوصل إلى اتفاق سياسي في 21 أغسطس/آب 2019، تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019، البشير (1989-2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردِّي الأوضاع الاقتصادية.