سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 يوليو/تموز 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 يوليو/تموز 2020
تركيا تقول إن فرنسا تعمل على تعزيز وجود روسيا في ليبيا / AFP
1 يوليو 2020

أهم الأحداث:

تركيا تقول إن فرنسا تعمل على تعزيز وجود روسيا في ليبيا، وإشارات إسرائيلية غير حاسمة بشأن مشروع ضم أراضٍ فلسطينية.

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    تركيا: فرنسا تبذل جهوداً لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا

    قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن فرنسا تعمل على تعزيز وجود روسيا في ليبيا، في الوقت الذي ينظر فيه حلف الناتو إلى روسيا كتهديد. [TRT عربي]

    وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرك جيداً أن تهجُّمه على تركيا لن يعود بالنفع على سياسته الداخلية. [TRT عربي]

    وأكد أن تركيا ستواصل التعاون مع السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، مضيفاً أن المجتمع الدولي وبخاصة بعض الدول الأوروبية، يدرك أن الدعم التركي للحكومة أسفر عن توازن القوى، ووقف بوجه تحوُّل الحرب الداخلية في طرابلس إلى حرب شوارع. [الأناضول]

    عشية موعد "الضم".. إيحاءات إسرائيلية لا تحسم الموقف

    على الرغم من اقتراب الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدء عملية ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، فليس من الواضح ما إذا كان نتنياهو سيمضي في تنفيذ مخططاته، في ظل استمرار الخلافات داخل الحكومة ومع واشنطن حول الأمر. [TRT عربي]

    وقال زئيف إلكين عضو حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية وهي أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم. [رويترز]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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