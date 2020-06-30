سياسة
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المجلس السرياني العالمي: YPG/PKK الإرهابي يواصل ضغوطه على الأقليات في سوريا
قال المجلس السرياني العالمي إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل مخططاته لتحويل شمالي وشرقي سوريا إلى "منطقة كردية مستقلة"، وإنه "يستمر في ممارسة الضغوط على الأقليات في المنطقة".
المجلس السرياني العالمي: YPG/PKK الإرهابي يواصل ضغوطه على الأقليات في سوريا
تنظيم YPG/PKK عرقل ذهاب الطلاب من أتباع الطائفة المسيحية السريانية وغيرها من الأقليات، إلى امتحان القبول الجامعي في 21 يونيو/حزيران الجاري / AFP
30 يونيو 2020

أكد المجلس السرياني العالمي (WCA) أن تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل مخططاته لتحويل شمالي وشرقي سوريا إلى "منطقة كردية مستقلة"، وأنه "يستمر في ممارسة الضغوط على الأقليات في المنطقة".

وأضاف في بيان صادر عنه، أن التنظيم الإرهابي يعمل على فرض "الهوية الكردية" على سكان المنطقة، ويمارس الضغوط عليهم "من أجل تحقيق حلمه في تأسيس دولة كردية مستقلة".

وأوضح أن تنظيم YPG/PKK عرقل ذهاب الطلاب من أتباع الطائفة المسيحية السريانية وغيرها من الأقليات، إلى امتحان القبول الجامعي في 21 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار المجلس إلى وجود دول تدعم YPG/PKK مالياً وسياسياً، معرباً عن تنديده بالجرائم التي يرتكبها التنظيم ضد المدنيين العُزْل.

ويُعدّ السريان أتباعاً للعرقيّة الآشورية الذين ينتمون إلى المسيحية السريانية، ويتركزون بشكل أساسي في شمال شرقي سوريا خصوصاً في مدن وبلدات الحسكة والقامشلي وعامودا، وبعضهم أيضاً في المدن الكبرى مثل حمص وحلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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