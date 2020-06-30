أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، رفع حظر السفر من وإلى 14 دولة، وضعها في قائمة الدول الآمنة من فيروس كورونا، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إنه اتُّفق على قائمة للدول التي سيرفع عنها قيود السفر المتبادل بدءاً من أول يوليو/تموز المقبل، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وتشمل القائمة الحالية 3 دول عربية هي تونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى أستراليا واليابان وجورجيا والجبل الأسود ورواندا وتايلاند وكوريا الجنوبية وأوروغواي ونيوزيلندا وصربيا وكندا.

وأوضح المجلس أن القائمة "ليست نهائية، بل ستُراقَب كل أسبوعين لمتابعة تطور انتشار الفيروس في الدول المدرجة بها أو التي ستُضاف".

واستثنت القائمة باقي دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي تسجّل يومياً آلاف الإصابات بالفيروس.

وتابع بيان المجلس الأوروبي: "سنناقش كل أسبوعين بانتظام وضع الوباء في الدول المذكورة، وسيقرر المجلس تحديث القائمة بناءً على عدد من الشروط، أهمّها اتجاهات معدلات التفشي، وتستثني القائمة مواطني الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم، المسافرين لعمل أو لسبب طارئ".

وفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً للسفر على حدوده الخارجية منذ 17 مارس/آذار الماضي، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أن 15 مليون أمريكي كانوا يزورون أوروبا خلال فترة الصيف، في الوقت الذي يعبر فيه نحو 10 ملايين أوروبي المحيط الأطلسي باتجاه القارة الأمريكية.

وعالمياً تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الثلاثاء، 10 ملايين و500 ألف، توُفّي منهم أكثر من 510 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و727 ألفاً، وفق موقع WorldoMeters المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.