سياسة
3 دقيقة قراءة
هادي متمسك باتفاق الرياض وحكومته تقول إن ممارسات الإمارات في حضرموت مرفوضة
أكد الرئيس اليمني تمسكه والتزام حكومته تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، فيما قالت حكومته إنها ترفض "الممارسات الإماراتية" من احتجاز حاويات مالية تابعة لها، في محافظة حضرموت شرقي البلاد.
هادي متمسك باتفاق الرياض وحكومته تقول إن ممارسات الإمارات في حضرموت مرفوضة
قال الرئيس اليمني إن "إيران تعمل على الدوام وكل الوسائل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار" / Reuters
30 يونيو 2020

جدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الثلاثاء، تمسكه والتزام حكومته تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، خلال لقائه السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدّد هادي على أن "إيران تعمل على الدوام وبكافة الوسائل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار"، وجدّد "التمسك بخيارات السلام لحقن دماء المواطنين"، لافتاً إلى أن التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك "تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية".

من جانبه أكد السفير الأمريكي مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، وثمن جهود الحكومة الشرعية في إحلال السلام ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس إيجاباً على واقع ومعيشة المجتمع.

من جهة أخرى أعربت الحكومة اليمنية الثلاثاء، عن رفضها "الممارسات الإماراتية" من احتجاز حاويات مالية تابعة لها، في محافظة حضرموت شرقي البلاد، حسب وكالة الأناضول.

وقال وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي في تغريدة، إن "تحويل مسار حاويات أموال البنك المركزي من ميناء المكلا (عاصمة حضرموت) واحتجازها من طرف قوات إماراتية أمر مرفوض".

وأضاف الحضرمي أن "الخطوة تخرج عن مهام الإمارات ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وسيكون لهذه الممارسات تبعات"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان، قوات إماراتية بالاستيلاء على خمس حاويات مالية تابعة للحكومة اليمنية في حضرموت.

وأضاف قيزان في تغريدة، أن "القوات نهبت الحاويات التي تحمل أموالاً للدولة طُبعت في روسيا"، دون ذكر حجم المبالغ، فيما لم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية حيال اتهامات المسؤولين اليمنيين حتى ظهر الثلاثاء، حسب وكالة الأناضول.

ومنذ سنوات تُطبَع العملة المحلية اليمنية (الريال) بشكل واسع في روسيا، وتُنقَل بحراً إلى اليمن.

والسبت نفّذ موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، وقفة احتجاجية في المكلا، للمطالبة بمصادرة الأموال المذكورة وعدم السماح للحكومة اليمنية بالتصرف فيها.

وارتفعت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي عقب إعلان الأخير في 26 أبريل/نيسان الماضي، "حكماً ذاتياً" في محافظات الجنوب، ثم سيطرة قواته، في 19 يونيو/حزيران الجاري على محافظة أرخبيل سقطرى.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاقاً في العاصمة السعودية، لكنه لم ينجح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن .

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us