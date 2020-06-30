اتهم مسؤول يمني بارز الثلاثاء، قوات إماراتية بالاستيلاء على 5 حاويات مالية تابعة للحكومة اليمنية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان عبر حسابه على تويتر، إن "قوات إماراتية في مطار الريان تقتحم ميناء المكلا عاصمة حضرموت".

وأضاف: "القوات قامت بتحميل 5 حاويات من أموال الدولة المطبوعة في روسيا ونهبها"، من دون ذكر حجم المبالغ.

ومنذ سنوات تُطبع العملة المحلية اليمنية (الريال) بشكل واسع في روسيا ونقلها بحراً إلى اليمن.

والسبت، نفذ موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وقفة احتجاجية بالمكلا، للمطالبة بمصادرة الأموال المذكورة وعدم السماح للحكومة اليمنية بالتصرف بها.

وارتفعت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي عقب إعلان الأخير في 26 أبريل/نيسان الماضي، "حكماً ذاتياً" في محافظات الجنوب، ثم سيطرة قواته في 19 يونيو/حزيران الجاري، على محافظة أرخبيل سقطرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقَّعت الحكومة والانتقالي اتفاقاً بالرياض، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في إنهاء الأزمة.