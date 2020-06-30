سياسة
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"ليس من مهامنا".. الإنتربول يرفض توقيف ترمب
رفضت الشرطة الجنائية الدولية التدخل في مذكرة الاعتقال التي أصدرتها إيران الاثنين، بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من جانبه اعتبر الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران أن مذكرة اعتقال الرئيس الأمريكي من قبل إيران هي "حيلة سياسية تجعل إيران تبدو حمقاء".
"ليس من مهامنا".. الإنتربول يرفض توقيف ترمب
رفضت الشرطة الجنائية الدولية التدخل في مذكرة الاعتقال التي أصدرتها إيران بحق الرئيس الأمريكي / Reuters
30 يونيو 2020

قال مسؤول إعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) الاثنين، حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها إيران ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و35 مسؤولاً، إن المنظمة "لا تتدخل في هذا النوع من القضايا".

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن المسؤول الإعلامي، لم تسمِّه، قوله: "بموجب المادة الثالثة من دستور الإنتربول يُحظر تماماً على المنظمة القيام بأي تدخل، أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".

وأضاف: "لذلك، إذا أو عند إرسال أي من هذه الطلبات إلى الأمانة العامة، وفقاً لأحكام دستورنا وقواعدنا، فلن ينظر الإنتربول في الطلبات من هذا النوع".

من جانبه، اعتبر الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران بريان هوك أن مذكرة اعتقال ترمب "حيلة سياسية تجعل إيران تبدو حمقاء".

وقال هوك إن "الإنتربول لا يتدخل ولا يصدر إشعارات حمراء على أساس القضايا ذات الطبيعة السياسية، وهذه ذات طبيعة سياسية".

وفي وقت سابق الاثنين، أصدرت إيران مذكرة اعتقال بحق ترمب، وطالبت "الإنتربول" بالمساعدة في تنفيذ عملية توقيفه.

واتخذت النيابة العامة الإيرانية قرارها على خلفية اتهامها ترمب وآخرين بالوقوف وراء غارة باستخدام طائرة مسيرة، أودت بحياة جنرال إيراني رفيع المستوى في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال المدعي العام في العاصمة طهران علي القاصي مهر إن بلاده "تتهم ترمب وأكثر من 30 آخرين بالتورط في الغارة الجوية التي نفذت في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد".

وأضاف أن النيابة الإيرانية توجه إلى الرئيس الأمريكي والمتورطين معه تهماً مرتبطة "بالقتل والإرهاب".

ولم يكشف مدعي طهران العام عن هوية أي من المتورطين في مقتل سليماني باستثناء ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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