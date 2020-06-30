سياسة
2 دقيقة قراءة
للسيطرة على النفط الليبي.. روسيا ترسل تعزيزات من المرتزقة لدعم حفتر
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أوروبيين وليبيين، إن روسيا أرسلت مرتزقة الأسبوع الماضي لمساعدة حفتر في السيطرة على أكبر حقل نفطي بليبيا.
للسيطرة على النفط الليبي.. روسيا ترسل تعزيزات من المرتزقة لدعم حفتر
ستريت جورنال: طائرات شحن روسية ذهبت برحلات بين سوريا وليبيا ويعتقد أنها أقلت جنوداً وأسلحة  / AA
30 يونيو 2020

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" إن روسيا أرسلت تعزيزات من المرتزقة إلى ليبيا لمساعدة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأوضحت الصحيفة في خبرهاالذي أسندته إلى مسؤولين أوروبيين وليبيين، أن روسيا أرسلت مرتزقة الأسبوع الماضي لمساعدة حفتر في السيطرة على أكبر حقل نفطي بليبيا.

ولفتت إلى قيام طائرات شحن روسية مؤخراً برحلات ذهاب وإياب منتظمة بين قاعدة جوية في سوريا وليبيا.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنها تقل جنوداً وأسلحة.

كما أورد الخبر ادعاءات حول إرسال روسيا طائرات حربية من طراز MIG-29 وأنظمة رادار إلى ليبيا في شهرَي مايو/أيار الماضي ويونيو/حزيران الجاري.

ونقلت الصحيفة تحذير قائد العمليات في قيادة القوات الأمريكية بإفريقيا "أفريكوم"، الجنرال برادفورد غيرنغ، من أن تلك الطائرات قد تستخدم من قبل طيارين عديمي الخبرة لا يلتزمون القانون الدولي.

وحسب الخبر، امتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق على الموضوع، بينما أكدت أن الشركات الأمنية الروسية، في إشارة إلى شركة "فاغنر" الروسية الأمنية، لا تمثل الحكومة الروسية.

وأوضح الصحيفة الأمريكية أن روسيا أرسلت 100 طن من الأوراق النقدية الليبية إلى حفتر، مستندة على سجلات الجمارك الروسية كمصدر.

وانقلبت الموازين التي كانت لصالح حفتر المستفيد من الدعم الروسي العلني والمستتر، مع التدخل التركي بإرسالها مستشارين عسكريين إلى ليبيا، وفق الصحيفة.

وتضم مليشيا حفتر عدداً كبيراً من المرتزقة من إفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندون الجنرال الانقلابي في هجوم متعثر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبد خلاله خسائر فادحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us