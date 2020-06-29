سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئاسة التركية تدعم موقف رئيس الهلال الأحمر التركي حول المثلية
أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عن دعمه لرئيس الهلال الأحمر التركي، على إثر تعليق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي تبرأ من كلامه حول حماية الأطفال من الظواهر غير الطبيعية (في إشارة إلى المثلية الجنسية).
الرئاسة التركية تدعم موقف رئيس الهلال الأحمر التركي حول المثلية
رئيس الهلال الأحمر التركي الدكتور كرم قنق يؤكد رفضه أي عمل من أعمال الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال / AA
29 يونيو 2020

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون تعليق “الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر” حول تبرُّئه من تصريحات لرئيس الهلال الأحمر التركي كارم قنق المتعلقة بحماية الأطفال من الظواهر غير الطبيعية (في إشارة إلى المثلية الجنسية).

وأعرب ألطون عن دعمه الكامل لقنق واصفاً إياه بالطبيب الذي "كرس حياته كلها لحماية الأطفال في جميع أنحاء العالم"، ومضيفاً: "لن نسكت".

من جانبه عبر رئيس الهلال الأحمر التركي الدكتور كرم قنق عن رفضه لأي عمل من أعمال الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال، مؤكداً أن نهجه متوافق مع قيم حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

جاء ذلك بتغريدة نشرها على حسابه في تويتر، قال فيها: "أنا ضد أي عمل من أعمال الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال، لذلك فإني وبشدة ضد التحرش الجنسي بالأطفال".

وأضاف: "أعتقد أن نهجي متوافق تماماً مع قيمنا ومبادئنا مثل حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تغريدة سابقة له، أوضح أن ما قاله رئيس الهلال الأحمر التركي قبل عدة أيام لا يمثلها، منددة بما اعتبرته خطاب كراهية.

جاء ذلك عقب تغريدة سابقة لرئيس الهلال الأحمر التركي، تحدث فيها عن ضرورة حماية كرامة الإنسان وحماية الصحة النفسية والعقلية للشباب من محاولات تشويهها باسم الحداثة وإظهار ما هو غير طبيعي بأنه طبيعياً.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us