سياسة
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عدد المتعافين من كورونا في تركيا يقارب 172 ألفاً
قارب عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا في تركيا 172 ألفاً الاثنين، فيما قال وزير الصحة التركي إنه توجد حالة توازن بين عدد المرضى المغادرين من المستشفيات والمحالين إليها.
عدد المتعافين من كورونا في تركيا يقارب 172 ألفاً
وزير الصحة التركي يحذر من التساهل في الأخذ بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال الأنشطة الصيفية / AA
29 يونيو 2020

ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا في تركيا إلى 171 ألفاً و809، بعد تسجيل 1214 حالة شفاء جديدة.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية الاثنين، ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و115 بعد تسجيل 18 وفاة جديدة، فيما يرقد في وحدات العناية المركزة بسبب الفيروس 1018 مريضاً.

وتفيد البيانات بارتفاع عدد الإصابات إلى 198 ألفاً و613، بعد تسجيل 1374 إصابة جديدة، فيما بلغ إجمالي اختبارات كورونا 3 ملايين و331 ألفاً و158.

من جانبه، أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إلى وجود حالة توازن بين عدد المرضى المغادرين من المستشفيات والمحالين إليها.

وأضاف أن ارتفاع عدد الخاضعين للعلاج في مراكز العناية المركزة لا يزال ضمن المستوى الطبيعي.

واستدرك بأن التدابير الوقائية على المستوى الشخصي لدى المواطنين ليست في المستوى المأمول، محذّراً من التساهل في الأخذ بالتدابير خلال الأنشطة الصيفية.

وتابع: "مصممون بما فيه الكفاية للحد من عدد الحالات، لكننا لسنا حذرين (كمواطنين) في التدابير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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