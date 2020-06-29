سياسة
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أردوغان: الاقتصاد التركي يشهد عملية "انتعاش قوية جداً"
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا من الدول التي سيسطع نجمها في عالم ما بعد كورونا، ذلك أن البيانات الأولى ليونيو/حزيران تظهر أن اقتصاد البلاد يشهد عملية انتعاش قوية جداً، ولفت إلى أن تركيا تظهر مجدداً وقوفها إلى جانب جيرانها وأصدقائها وأشقائها.
أردوغان: الاقتصاد التركي يشهد عملية "انتعاش قوية جداً"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده من الدول التي سيسطع نجمها في عالم ما بعد كورونا / AA
29 يونيو 2020

قال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي الاثنين، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن الاقتصاد التركي يشهد عملية "انتعاش قوية جداً".

وأكد أردوغان أن تركيا من الدول التي سيسطع نجمها في عالم ما بعد كورونا.

وقال: "نهدف إلى تصفير عدد الإصابات والوفيات بكورونا، ومصممون على إبعاد بلادنا عن دائرة الخطر".

ولفت الرئيس التركي إلى أن البيانات الأولى ليونيو/حزيران تظهر أن اقتصاد بلاده يشهد عملية انتعاش قوية جداً.

وأضاف: "نمو اقتصادنا 4.5% في الربع الأول من 2020 أكبر دليل على قوته وإمكاناته".

من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن العراق البلد الجار لتركيا، بات من أكثر الدول المتضررة من كورونا في الفترة الأخيرة. مشيراً إلى أن تركيا سترسل شحنة مساعدات إلى "الأشقاء العراقيين وفي مقدمتهم التركمان الذين يعيشون في العراق".

وأوضح أردوغان أن الشحنة تضم مختلف المستلزمات الضرورية في مكافحة كورونا، انطلاقاً من الكمامات والملابس الواقية، وصولاً إلى أجهزة التنفس والأدوية.

ولفت إلى أن تركيا عبر هذه الخطوة تظهر مجدداً وقوفها إلى جانب جيرانها وأصدقائها وأشقائها.

وشدد على أن نجاح تركيا في مكافحة كورونا داخلياً لا يكفي، بل يتعين تحقيق النجاح ذاته في محيطها أيضاً والعالم ككل.

وقال أردوغان: "بالنظر إلى المشهد العالمي فيما يخص كورونا، نرى أن منطقة أوروبا التي تضم تركيا أيضاً، تمكنت من السيطرة على الجائحة إلى حد كبير، بينما يتفشى الفيروس في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية بوتيرة متسارعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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