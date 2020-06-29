سياسة
3 دقيقة قراءة
قبيل الاستحقاق الرئاسي.. "صفعة" لماكرون بالمحليات
تلقَّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هزيمة نكراء في الانتخابات المحلية التي جرت في بلاده لتحديد رؤساء 34 ألفاً و967 بلدية، بعد أن توجه الناخبون في عموم فرنسا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء الإدارات المحلية.
قبيل الاستحقاق الرئاسي.. "صفعة" لماكرون بالمحليات
 الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى هزيمة نكراء في الانتخابات المحلية التي جرت في بلاده لتحديد رؤساء 34 ألفاً و967 بلدية / Reuters
29 يونيو 2020

تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هزيمة نكراء في الانتخابات المحلية التي جرت في بلاده لتحديد رؤساء 34 ألفاً و967 بلدية.

وتوجَّه الناخبون في عموم فرنسا الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء الإدارات المحلية، إذ بلغت نسبة الممتنعين عن التصويت رقماً قياسياً بوصولها إلى 60%.

وواجه ماكرون الذي اعتلى سدة الحكم في البلاد عام 2017، عدة أزمات وعجز عن التغلب على أكثرها.

وكان ماكرون يعوّل كثيراً على الانتخابات المحلية لتعزيز موقفه السياسي في البلاد، إلا أن حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، خسر في الاستحقاق المحلي بالعاصمة باريس ومدن مارسيليا وليون ومدن كبرى أخرى.

ولم يتمكن حزب "الجمهورية إلى الأمام" من تحقيق الفوز سوى في 3 مدن كبرى.

وتتوقع الأوساط السياسية في فرنسا، أن يصب ماكرون اهتمامه وجهوده بعد الآن، للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2022.

وبسبب السياسات التي يتبناها ماكرون وفشله في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في فرنسا، خسر الرئيس الفرنسي الكثير من أصوات مؤيديه.

ويتساءل الشارع الفرنسي في هذه الفترة عن كيفية إدارة ماكرون البلاد حتى 2022، في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.

على الجانب الآخر، طغى على الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في فرنسا، تقدُّم حزب "الخُضر" في عدة مدن كبرى أبرزها بوردو ومارسيليا وستراسبورغ وتولوز ونانسي وليون.

أما رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ففاز برئاسة بلدية مدينة لوهافر، بعدما ترشح بشكل مستقل، على الرغم من انتمائه إلى حزب "الجمهورية إلى الأمام"، بحصوله على 58.83% من أصوات الناخبين.

وعقب فوزه برئاسة بلدية لوهافر، سيتعين على فيليب الاستقالة من أحد المنصبين على اعتبار أن الدساتير الفرنسية لا تسمح بشغل المنصبين في آن واحد.

من جانب آخر تمكن حزب (LR) اليميني من الحفاظ على بلدياته، بل واستطاع الظفر ببلدية لورينت التي كان يديرها الحزب الاشتراكي منذ عام 1965.

وفي العاصمة باريس، فازت الرئيسة الحالية من الحزب الاشتراكي آن هيدالغو بولاية ثانية أمام مرشحة الحزب الحاكم أنييس بوزين.

وحصلت هيدالغو على 49.3% من أصوات الناخبين، فيما نالت بوزين تأييد 13.3% من الناخبين فقط.

وكذلك ظهرت بصمة السياسيين الأتراك على الانتخابات المحلية الفرنسية، إذ فاز المرشح التركي متين ياووز ببلدية ضاحية فاليتون التابعة للعاصمة باريس بحصوله على 52.37% من أصوات الناخبين.

وتمكن ياووز من التغلب على منافسه من الحزب الشيوعي لاورنت بريتشون الذي حصل على 41.91% من الأصوات.

بالمقابل تلقَّت البرلمانية الفرنسية سونيا كريمي (من أصول تونسية) المعروفة بعدائها لتركيا، هزيمة نكراء في مدينة شيربور-آن-كوتانتان، بحصولها على 8.7% فقط من أصوات الناخبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us