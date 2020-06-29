أصدرت إيران الاثنين، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وطالبت الشرطة الدولية "الإنتربول" بالمساعدة في تنفيذ عملية توقيفه.

واتخذت النيابة العامة الإيرانية قرارها على خلفية اتهامها ترمب وآخرين بالوقوف وراء غارة باستخدام طائرة مسيّرة (درون)، أودت بحياة جنرال إيراني رفيع المستوى في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال المدعي العام في العاصمة طهران علي القاسمهير إن بلاده "تتهم ترمب وأكثر من 30 آخرين بالتورط في الغارة الجوية التي نُفذت في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد".

وأضاف أن النيابة الإيرانية توجِّه إلى الرئيس الأمريكي والمتورطين معه تهماً مرتبطة "بالقتل والإرهاب".

ولم يكشف مدعي طهران العام عن هوية أي من المتورطين في مقتل سليماني باستثناء ترمب.

بدورها، لم تعلق الإنتربول، مقرها مدينة ليون الفرنسية، حتى الساعة (11:56 ت.غ) على الطلب الإيراني، حسب المصدر ذاته.