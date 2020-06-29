أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا سيواصل ارتفاعه خلال العام الحالي والعام المقبل.

وقال ألبيرق في تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه في "تويتر" الاثنين، حول تقييمه ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا: إن "الثقة في الاقتصاد التركي تواصل ارتفاعها، فمؤشر الثقة ارتفع من 51.3% في نيسان (أبريل)، إلى 61.7% في أيار (مايو)، وإلى 73.5% في حزيران (يونيو) ".

وتابع "سيستمر هذا الأداء خلال العام الحالي وسنتقدم به إلى أبعد من ذلك في العام المقبل".

ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية على أساس شهري في يونيو/حزيران بنسبة 19.1% إلى 73.5 نقطة، مواصلاً تعافيه للشهر الثاني على التوالي - هيئة الإحصاء التركية

من جانبه أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يشهد انتعاشاً قوياً، مؤكداً استمرارية الأداء في هذا الاتجاه.

وأكد ورانك أنهم يهدفون إلى كسب المزيد من القوة والديمومة في الاقتصاد عبر استمرارية الأداء في هذا الاتجاه.

ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.