سياسة
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تركيا تشرع في صناعة طائرات شحن عسكرية مسيرة
وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية اتفاقية مع شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) لإنتاج طائرات شحن عسكرية مسيرة لخدمة القوات المسلحة التركية.
تركيا تشرع في صناعة طائرات شحن عسكرية مسيرة
الجهات المشرفة على تصنيع الطائرة تعتزم الإنتاج التسلسلي خلال عام 2021 / AA
29 يونيو 2020

وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية اتفاقية مع شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) لإنتاج طائرات شحن عسكرية مسيرة لخدمة القوات المسلحة التركية.

وفي هذا السياق قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير إن هذه "الخطوة تأتي لتلبية احتياجات الجيش التركي، ونقل المستلزمات اللوجستية إلى مناطق العمليات العسكرية".

وأوضح دمير أن طائرة الشحن المسيرة ستُصنّع بإمكانات وطنية ومحلية بحتة، بحيث تكون قادرة على شحن معدات يصل وزنها إلى 50 كليو غراماً.

وذكر أن طائرة الشحن المسيرة المدرجة ضمن أهداف هيئة الصناعات الدفاعية لعام 2020، تتميز بقدرة الهبوط والإقلاع عمودياً.

ولفت إلى أن الجهات المشرفة على تصنيع الطائرة تعتزم الإنتاج التسلسلي خلال عام 2021.

وتابع قائلاً: "الطائرة ستسخدم في المناطق الجبلية الوعرة، وتتميز بالقدرة على التحليق لمدة ساعة، ولاحقاً سنطور الطائرة لتكون قادرة على نقل مستلزمات يصل وزنها إلى 150 كيلو غراماً".

وأردف قائلاً: "بفضل هذه الطائرة المسيرة سيتمكن الجيش التركي من إيصال الذخائر والمعدات الطبية إلى الجنود في أماكن العمليات العسكرية خلال فترة زمنية قصيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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