سياسة
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بعد تشبيه الورفلي مصراتة بـ"الكعبة".. سلفي سعودي يدعو لنصرة حفتر وفاغنر
أثارت فتاوى سعودية تدعو للقتال إلى جانب مليشيا حفتر ومرتزقة "فاغنر" جدلاً واسعاً. ويأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه محمود الورفلي القائد العسكري بمليشيا حفتر مقاتليه على مهاجمة مدينة مصراتة، مشبهاً إياها بالكعبة، ومعتبراً الحرب عليها "شرعية وعقائدية".
بعد تشبيه الورفلي مصراتة بـ"الكعبة".. سلفي سعودي يدعو لنصرة حفتر وفاغنر
الورفلي يشبه مصراتة بـ"الكعبة" / مواقع التواصل
29 يونيو 2020

دعا الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي، وهو شيخ مدخلي سلفي سعودي، للقتال إلى جانب الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا ومرتزقة فاغنر الروسية، مدعياً أن الأمر "نصرة لأهل السنة"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العتيبي إنه عبر ذلك "تصان الأعراض وتحفظ الفروج وتحقن الدماء"، معتبراً أن القتال مع حفتر وفاغنر "يعز أهل السنة، ويذل أهل البدعة".

وبرر العتيبي "إعطاء امتيازات لدول معارضة لكسب مساعدتهم"، مشيراً إلى روسيا والإمارات وفرنسا في مواجهتها لدول مثل إيطاليا وأمريكا "التي تحاول الاستئثار بخيرات ليبيا"، على حد تعبيره.

وتمنى العتيبي أن "يحفظ الله الجيش الليبي بقيادة السلفي خليفة حفتر"، واصفاً إياه بالبطل والمجاهد.

تشبيه مصراتة بالكعبة

ولا يقتصر الأمر على الفتاوى، بل تطرق الأمر إلى تشبيه مدن ليبية بأماكن مقدسة عند المسلمين كالكعبة، إذ حث محمود الورفلي القائد العسكري بمليشيا حفتر مقاتليه على مهاجمة مدينة مصراتة شرق طرابلس، مشبهاً إياها بالكعبة، ومعتبراً الحرب عليها "شرعية وعقائدية".

وظهر الورفلي في مقطع فيديو أثناء تجهيز فصيلين عسكريين، وهو يشدد على أن هذا القتال مرتبط بالعقيدة، ويصف الوضع الراهن بأنه "لحظة تاريخية".

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الورفلي المحسوب على ما يعرف بالتيار السلفي المدخلي، نسبة إلى الشيخ السعودي ربيع المدخلي، بارتكاب جرائم حرب، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي، وقد دعت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا مراراً إلى اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة.

وسبق أن ظهر الورفلي بمقاطع فيديو وهو يقرأ نصوصاً دينية، قبل أن ينفذ ما يصفه هو بأنه "الجزاء العادل والشرعي لهؤلاء المدانين"، وهو إعدام ميداني لأشخاص معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي.

وُيعرف السلفيون المدخلية "الجامية" بتشددهم في طاعة ولي الأمر مهما فعل، ويوجدون في السعودية وليبيا واليمن وغيرها، وينكرون أنهم حزب أو تنظيم لكنهم يؤدون دوراً مهماً في تقلب ميزان القوى، كسقوط مدينة سرت بيد مليشيا حفتر بعد انضمامهم إلى الحرب فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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