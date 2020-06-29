قال بيان لرئيس هيئة "البحث والتعرف على المفقودين"، كمال السيوي، وفق ما نقلته صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر فيسبوك، إنه جرى انتشال 9 جثث من مقابر جماعية تم اكتشافها في مدينة ترهونة.

وقال السيوي: "فرق الهيئة انتشلت اليوم 9 جثث من المقابر الجماعية في ترهونة ليصل الإجمالي إلى 19 جثة تم جمعها وانتشالها منذ أن بدأت الهيئة العمل"، دون تفاصيل أكثر.

وعثر الجيش الليبي على 106 جثث في مستشفى بترهونة بعد تطهيرها من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في 5 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعود ويعثر على 3 مقابر جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته.

وفي 17 من الشهر الجاري أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها مليشيا حفتر في ترهونة، حيث تم العثور على مقابر جماعية.

والخميس أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في ترهونة.

سرقة الكهرباء

تأتي تلك الأنباء وسط إعلان الجيش الليبي، مساء الأحد، تعرض محطة كهرباء "خليج سرت" لاعتداء وأعمال سرقة على يد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابعة لقوات الحكومة الليبية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك: "مليشيا حفتر الإرهابية المسنودة بخليط من المرتزقة اعتدت على محطة كهرباء خليج سرت البخارية، وسرقت منها أجهزة ومعدات".

وأوضح أن المسروقات من المحطة شملت مولد كهرباء خاصاً بالطوارئ قوة (1.5 ميغا) محمول على سيارة، و12 جهاز اتصال لاسلكي، و15 أسطوانة غاز، وشاشة عرض مرئي.

حقول النفط

وحذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، الأحد، من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج النفط وتصديره في البلاد.

يأتي ذلك مع عودة الصراعات في حقول نفطية بالبلاد الغنية بموارد الطاقة التقليدية، أحدثها وجود مرتزقة روس وأفارقة داخل تلك الحقول، وتمكينهم من إدارة الملف الأمني فيها.

وحذرت اللجنة في بيان لرئيسها عيسى العريبي، من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط، "الذي سيهدد بإتلاف المرافق النفطية، يستحيل معها أية عودة سريعة للتصدير".

وذكرت أن ما يجري من تعطيل للإنتاج والتصدير ضحيته واحدة هي الشعب الليبي، "الذي سيعاني طويلاً من تداعيات التهور".

وليبيا العضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، كانت تنتج قبل الثورة في عام 2010 نحو 1.6 مليون برميل يومياً، تراجع في 2019 إلى متوسط 1.2 مليون، ونحو 90 ألفاً في الوقت الحالي.