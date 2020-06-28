سياسة
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تركيا.. أكثر من 170 ألفاً يتماثلون للشفاء من كورونا
ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا في تركيا إلى 170 ألفاً و595، بعد تسجيل 1413 حالة. من جانبه، أشار وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إلى تسجيل تراجع في أعداد الإصابات.
تركيا.. أكثر من 170 ألفاً يتماثلون للشفاء من كورونا
أكثر من 170 ألفاً يتماثلون للشفاء من كورونا في تركيا / AA
28 يونيو 2020

ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا في تركيا إلى 170 ألفاً و595، بعد تسجيل 1413 حالة.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، الأحد، ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و97 بعد تسجيل 15 وفاة.

وتفيد البيانات ارتفاع عدد الإصابات إلى 197 ألفاً و239، بعد تسجيل 1356 إصابة.

وبلغ إجمالي اختبارات كورونا 3 ملايين و280 ألفاً و144، كما يرقد في وحدات العناية المركزة بسبب الفيروس 996 مريضاً.

من جانبه، أشار وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إلى تسجيل تراجع في أعداد الإصابات.

لكن الوزير حذر من التساهل في الأخذ بالتدابير خلال الأنشطة الصيفية، مطالباً بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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