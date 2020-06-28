ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا في تركيا إلى 170 ألفاً و595، بعد تسجيل 1413 حالة.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، الأحد، ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و97 بعد تسجيل 15 وفاة.

وتفيد البيانات ارتفاع عدد الإصابات إلى 197 ألفاً و239، بعد تسجيل 1356 إصابة.

وبلغ إجمالي اختبارات كورونا 3 ملايين و280 ألفاً و144، كما يرقد في وحدات العناية المركزة بسبب الفيروس 996 مريضاً.

من جانبه، أشار وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إلى تسجيل تراجع في أعداد الإصابات.

لكن الوزير حذر من التساهل في الأخذ بالتدابير خلال الأنشطة الصيفية، مطالباً بالالتزام بالإجراءات الوقائية.