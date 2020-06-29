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السراج يدعو إلى إرسال فريق دولي عاجل للتحقيق في جرائم حفتر، ومطالبات بكشف مصير 5 يمنيين معتقلين لدى السعودية.

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السراج يدعو إلى إرسال فريق دولي "عاجل" للتحقيق في جرائم حفتر

دعا رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل للتحقيق في "جرائم" مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في رسالة وجهها السراج إلى المحكمة الدولية، بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر". [TRT عربي]

وتعهد السراج في رسالته باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق. [الأناضول]

وشدد على أن "الإفلات من العقاب شجع مليشيا حفتر على ارتكاب مزيد من الجرائم بشكل همجي لم يكن له مثيل منذ جرائم النازية والتطهير العرقي في رواندا والبوسنة والهرسك". [الأناضول]

كما اعتبر السراج أن قصف مليشيا حفتر للمدنيين والمطارات المدنية ومراكز إيواء المهاجرين وإخفاء النائبة سهام سرقيوة، "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". [الأناضول]

لجؤوا إلى السعودية فاعتقلتهم.. مطالبات بكشف مصير 5 يمنيين في المملكة

طالبت منظمة سام الحقوقية في بيان لها، الأحد، السلطات السعودية بالكشف "الفوري" عن مصير 5 يمنيين معتقلين لديها، بينهم داعية. وقال البيان: "نطالب بالكشف عن مصير الشيخ عبد العزيز الزبيري (داعية يمني) المخفي قسراً في سجون المملكة منذ اعتقاله على يد قوات الأمن السعودية في 20 مايو/أيار الماضي". [TRT عربي]

كما طالبت المنظمة بالإفراج عن 4 معتقلين آخرين بينهم الناشط محمد البكاري، المعتقل منذ 8 أبريل/ نيسان 2020. وأضاف البيان: أن "أسرة الشيخ الزبيري لم تتلق جواباً من السلطات السعودية عن مكان اعتقاله أو أسباب الاعتقال". [الأناضول]

وقالت المنظمة إن اليمنيين المعتقلين والمخفيين قسراً فروا من العاصمة صنعاء بعد دخول الحوثيين إلى العاصمة، ولجؤوا إلى السعودية خشية الاعتقال من قبل جماعة الحوثي، إلا أنهم "للأسف الشديد وقعوا ضحايا الممارسات التعسفية لأجهزة الأمن السعودية التي تتعارض مع حقوق الإنسان". [TRT عربي]