سياسة
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البرهان: علاقات السودان وتركيا متطورة بالمجالات كافة
وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، خلال لقائه مع السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير أوغلو، علاقات بلاده مع تركيا بأنها "متطورة في المجالات كافة".
البرهان: علاقات السودان وتركيا متطورة بالمجالات كافة
عبد الفتاح البرهان يصف علاقات بلاده مع تركيا بأنها "متطورة في كافة المجالات" / AFP
28 يونيو 2020

وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، علاقات بلاده مع تركيا بأنها "متطورة في المجالات كافة".

جاء ذلك خلال لقائه في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، مع السفير التركي عرفان نذير أوغلو، وفق بيان صادر من إعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان أن "البرهان أشاد بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان وتركيا في كافة المجالات، وبجهود البلدين المتواصلة من أجل خدمة مصالح شعبيهما الصديقين".

ونقل البيان عن السفير نذير أوغلو قوله إن "اللقاء مع البرهان تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وأشار إلى أنه تطرق للمساعدات الطبية التي قدمها الهلال الأحمر التركي، مؤخراً، لتعزيز جهود حكومة السودان للتصدي لجائحة كورونا.

وكشف عن اعتزام تركيا تقديم مساعدات أخرى كبيرة للخرطوم في القريب العاجل.

وتعهد نذير أوغلو، بنقل تركيا خبراتها إلى السودان في مختلف المجالات بما يعزز ويطور علاقات البلدين على الأصعدة كافة، وفق البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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