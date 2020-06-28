سياسة
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وفق مبدأ رابح ـ رابح.. تركيا تخطط للتعاون مع مؤسسة النفط بليبيا حول التنقيب
قال وزير الطاقة التركي إن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا يجب أن تستخدم أولاً في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها، وأضاف أن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في حقول البلاد وفق مبدأ رابح ـ رابح.
وفق مبدأ رابح ـ رابح.. تركيا تخطط للتعاون مع مؤسسة النفط بليبيا حول التنقيب
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قال إن بلاده تخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا / AA
28 يونيو 2020

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأحد، إن بلاده تخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع شركات دولية.

وخلال مشاركته في برنامج متلفز على قناة محلية، أشار دونماز إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنوياً، وأن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية.

وأعلن الوزير أن 62% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضي، أنتجتها تركيا عبر الموارد المحلية والمتجددة، وهذا المعدل بلغ 66% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وفي تعليقه على التعاون القائم بين أنقرة وطرابلس في مجال الطاقة، شدّد دونماز على أن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولاً في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجرى بهذا البلد، و هو ما كان قائماً في السابق.

وتحدث دونماز في هذا الصدد، عن احتمال تعاون تركيا مع شركات نفط دولية أيضاً بشأن الطاقة، مبيناً أن "الأمر سيتضح مع مرور الزمن".

وأكد أن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ رابح ـ رابح، وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع.

وفيما يخص التنقيب عن الطاقة في البحر الأسود، قال دونماز إن سفينة "فاتح" ستتولى هذا الأمر في موقع يسمى "تونا-1" قبالة سواحل ولاية زونكولداك، اعتباراً من النصف الأول من يوليو/تموز القادم.

من ناحية أخرى، تطرق الوزير التركي إلى إنتاج بلاده من الذهب، مؤكداً أن الحجم بلغ 38 طناً خلال العام الماضي، وتهدف السلطات لرفعه إلى 45 طناً خلال 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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