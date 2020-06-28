سياسة
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نتيجة سيئة تنتظر حزب ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية
قالت وكالة رويترز إن استطلاعات الرأي تشير إلى نتيجة سيئة للغاية لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، التي تجرى الأحد، بعد تأخير طويل بسبب جائحة كورونا.
نتيجة سيئة تنتظر حزب ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية
فرنسا أجرت الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس/ آذار، قبل أقل من 48 ساعة من إجراءات العزل العام / Reuters
28 يونيو 2020

بعد أشهر من حالة العزل العام التي عاشتها فرنسا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بدأت الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي جرى تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ووفقاً لوكالة رويترز، تشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة‭‭ ‬‬سيئة للغاية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يفشل حزبه في الفوز بأي مدينة كبيرة.

وقبل عام، كان ماكرون يأمل في أن تساعد الانتخابات المحلية في تدعيم أركان حزبه الجديد في بلدات ومدن فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس وذلك قبل سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2022. لكن معاونيه قللوا في الآونة الأخيرة من حجم التوقعات.

وفي باريس، التي تعد الجائزة الكبرى في الانتخابات، تمضي رئيسة البلدية الاشتراكية آن إيدالجو قدماً نحو تحقيق فوز مريح بعد حملة فوضوية من قبل ماكرون وحزبه (الجمهورية إلى الأمام).

ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يحقق حزب الخضر نجاحاً في مدن مثل ليون ومرسيليا وبوردو بالتحالف مع اليسار أحياناً، استناداً إلى القوة الدافعة التي اكتسبوها في الانتخابات الأوروبية العام الماضي. وفي بربينيا، قد يسيطر حزب مارين لوبان اليميني المتطرف على أول مدينة يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

وأجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس/ آذار، قبل أقل من 48 ساعة من إجراءات العزل العام التي فرضها ماكرون والتي وُصفت بأنها واحدة من أشدها صرامة في أوروبا وهو ما أدى إلى تأخير الجولة الثانية طويلاً.

ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري على نطاق واسع، وتتركز التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي ينافس على منصبه القديم كرئيس لبلدية لو آفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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