سياسة
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كورونا.. الوفيات تتخطى نصف مليون.. والإصابات تفوق 10 ملايين
تخطى عدد المتوفين جراء فيروس كورونا في العالم نصف مليون، وفاق عدد المصابين بالفيروس أكثر من عشرة ملايين بحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس.
كورونا.. الوفيات تتخطى نصف مليون.. والإصابات تفوق 10 ملايين
 عدد المصابين بفيروس كورونا تخطى أكثر من عشرة ملايين بحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس. / Reuters
28 يونيو 2020

تخطى عدد المتوفين جراء فيروس كورونا في العالم نصف مليون، وفاق عدد المصابين بالفيروس أكثر من عشرة ملايين بحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع صباح الأحد، أن عدد الوفيات بالعالم ارتفع إلى 501 ألف و436، بينما أوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 ملايين و87 ألفاً و839.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات، بتسجيلها على أراضيها 128 ألفاً و152 حالة، فيما حلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 57 ألفاً و103 وفيات، ثم بريطانيا 43 ألفاً و514.

وجاءت إيطاليا رابعاً بـ 34 ألفاً و716 وفاة، ثم فرنسا بـ 29 ألفاً و778.

أما فيما يتعلق بالإصابات، فجاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة المصابين بمليونين و581 ألفاً و648 حالة. تلتها كل من البرازيل بمليون و284 ألفاً و214 إصابة، وروسيا بـ627 ألفاً و646، والهند 529 ألفاً و331، ثم بريطانيا 310 آلاف و250.

وجاءت سادسة، إسبانيا بـ295 ألفاً و549 إصابة، ثم بيرو 272 ألفاً و364، وتشيلي 267 ألفاً و766، وإيطاليا 240 ألفاً و136، وإيران 220 ألفاً و180.

في حين قارب عدد المتعافين من الفيروس 5.5 مليون شخص حول العالم، بحسب الموقع نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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