سياسة
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ليبيا.. الجيش يؤكد أهمية التخلص من "فاغنر" الروسية ودعوة أممية لوقف القتال
قال الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، إن تحرير الجفرة وسرت من مرتزقة فاغنر بات أمراً ملحاً، جاء ذلك في الوقت الذي جددت فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا دعوتها إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ليبيا.. الجيش يؤكد أهمية التخلص من "فاغنر" الروسية ودعوة أممية لوقف القتال
الجيش الليبي يؤكد على أهمية التخلص من مرتزقة فاغنر الروسية من مدينتي سرت والجفرة / AFP
28 يونيو 2020

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو، في تصريحات صحفية نقلتها "عملية بركان الغضب" التابعة للجيش عبر صفحتها على فيسبوك، أن تحرير مدينتي سرت والجفرة من مرتزقة فاغنر الروس أصبح أمراً ملحاً.

وقال قنونو: "سرت أصبحت أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم ببلادنا بعدما باتت بؤرة للمرتزقة الروس والعصابات الإجرامية بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة".

وأوضح أن "مرتزقة فاغنر جعلوا من قاعدة ومطار الجفرة مركزاً لقيادتهم وتمددهم للسيطرة على حقول النفط بجنوب البلاد".

وأضاف: "إننا على ذلك عازمون بإذن الله إن كان سلماً فبها وإن كان بقوة السلاح فنحن لها".

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي: "نحمل المسؤولية لدول عربية وأجنبية (لم يسمها) دعمت المرتزقة وتحاول اليوم حمايتهم بجعل أماكن وجودهم في ليبيا خطوطاً حمراء".

وتابع: "من غير المقبول الحديث عن وقف إطلاق النار، في الوقت الذي يحتل فيه المرتزقة الأجانب سرت والجفرة، ويسيطرون على حقول النفط الليبي مصدر قوت الليبيين".

من جانبها، جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت، الدعوة إلى "ضرورة الإسراع في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار والتهجير".

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج بالعاصمة الإيطالية روما، السبت، حسب بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا، تناول آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا، وما يتعلق بالمنشآت النفطية، والمقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخراً في ترهونة.

وتطرق الاجتماع للمقابر الجماعية المكتشفة بمدينة ترهونة، وكذلك زرع ألغام بمناطق سكنية كانت تخضع لسيطرة مليشيا حفتر، في ضواحي العاصمة الليبية.

وفي 20 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجيش الليبي، العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 من الشهر ذاته.

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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