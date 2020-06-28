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أنقرة تقول إن العرض الأوروبي يتجاهل حق القبارصة الأتراك في الثروات. ومسؤول بالاتحاد الإفريقي يعلن إيجاد حل لأكثر من 90% من قضايا مفاوضات سد النهضة.

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أنقرة: العرض الأوروبي يتجاهل حق القبارصة الأتراك في الثروات

اعتبرت الخارجية التركية، العرض المقدم من الاتحاد الأوروبي، بإجراء محادثات بين أنقرة وإدارة جنوب قبرص الرومية، غير جاد ويتجاهل حقوق القبارصة الأتراك بالثروات الطبيعية. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان خطي السبت، إن العرض الأوروبي باستئناف الحوار بين أنقرة وإدارة قبرص الرومية، لا يتطرق إطلاقاً إلى حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الهيدروكربونية. [TRT عربي]

وأوضح أقصوي أنه في حال الرغبة في حل المسألة في شرق المتوسط، فإن الخطوة الأولى يجب أن تتركز في جمع الشعبين في الجزيرة، وإيجاد آليات تعاون من أجل بحث الثروات الهيدروكربونية واستخراجها وتقسيم عائداتها، مشيراً إلى أنّ مقترح جمهورية قبرص التركية في 13 يوليو/تموز 2019 يمهّد الأرضية للحلّ. [الأناضول]

مسؤول بالاتحاد الإفريقي: حللنا أكثر من 90 % من قضايا مفاوضات سد النهضة

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد السبت، حل أكثر من 90% من القضايا في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة العملاق على النيل. [TRT عربي]

وأمام الاتحاد الإفريقي أسبوعان للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء خلاف مستمر منذ عشر سنوات بشأن موارد المياه. [TRT عربي]

وقال البيان إن لجنة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب إفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الإفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة، وستصدر اللجنة تقريراً بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع. [رويترز]