سياسة
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تركيا.. قرابة 170 ألفاً حصيلة المتعافين من كورونا
أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إلى أنّ إصابات كورونا السبت، بلغت أقلّ منها الجمعة بـ24 حالة، وأوضح أنه في حال تواصل انخفاض الإصابات بهذه الوتيرة فسيتراجع المعدل إلى ما دون الألف بعد أسبوعين.
تركيا.. قرابة 170 ألفاً حصيلة المتعافين من كورونا
170 ألفاً حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا / Reuters
27 يونيو 2020

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا السبت، 169 ألفاً و182، بعد تسجيل 1984 حالة شفاء جديدة.

وحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الصحة التركية، سُجلت وفاة 17 شخصاً، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و82، فيما بلغ إجمالي الإصابات 195 ألفاً و883 بعد تسجيل 1372 إصابة جديدة.

وتبيّن المعطيات إجراء 45 ألفاً و213 اختباراً لكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الاختبارات إلى 3 ملايين و231 ألفاً و835.

ويرقد 984 مريضاً بكورونا في وحدات العناية المركزة.

من جانبه أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة على تويتر، إلى أنّ إصابات كورونا السبت بلغت أقلّ منها الجمعة بـ24 حالة.

وأوضح أنه في حال تواصل انخفاض الإصابات بهذه الوتيرة فسيتراجع المعدل إلى ما دون الألف بعد أسبوعين.

ولفت قوجه إلى أنّ عدد المتعافين يتجاوز عدد الإصابات الجديدة بواقع 612 حالة.

وحسب وزير الصحة التركي فإن متوسط سنّ الإصابات في الأسبوعين الأخيرين (14 يوماً) جاء على الشكل التالي: 5.68 بالمئة دون 17 عاماً، و63 بالمئة بين 25 و45 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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