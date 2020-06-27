أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد السبت، حل أكثر من 90 في المئة من القضايا في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة العملاق على النيل.

وأمام الاتحاد الإفريقي أسبوعان للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء خلاف مستمر منذ عشر سنوات بشأن موارد المياه.

وقال البيان إن لجنة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب إفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الإفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة، وستصدر اللجنة تقريراً بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع.

وأعلنت القاهرة التوافق في القمة الإفريقية المصغرة مساء الجمعة، على تشكيل لجنة خبراء مصرية-سودانية-إثيوبية، "لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة"، مع تأجيل ملء السد حتى بلورة الاتفاق.

وتعثرت المفاوضات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

قبل أن تتوجه كل من مصر والسودان إلى مجلس الأمن، مطالبة بالتدخل لحلّ الأزمة.

ويعقد مجلس الأمن الاثنين، جلسة حول أزمة السد، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لوكالة الأناضول.