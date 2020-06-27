سياسة
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أردوغان: افتتاح 520 مصنعاً جديداً في 5 أشهر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إن "المناطق الصناعية المُنظمة" في تركيا، شهدت افتتاح 520 مصنعاً جديداً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، رغم تداعيات تدابير كورونا.
أردوغان: افتتاح 520 مصنعاً جديداً في 5 أشهر
شهدت تركيا افتتاح 520 مصنعاً جديداً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020 رغم تداعيات تدابير كورونا
27 يونيو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إن "المناطق الصناعية المنظمة" في تركيا، شهدت افتتاح 520 مصنعاً جديداً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، رغم تداعيات تدابير كورونا.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، من قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، شهد أردوغان مراسم إكمال شق نفق لتفريغ المياه بولاية تكيرداغ (شمال غرب).

وفي كلمته أكد الرئيس التركي أن "جميع المؤشرات القيادية تشير إلى أن بلادنا على وشك قفزة نوعية".

وأضاف: "مصممون على السير نحو أهدافنا دون استغناء عن الاستثمار والإنتاج والنمو والتوظيف".

ولفت أردوغان إلى أن قسماً كبيراً من المنشآت الصناعية واصل عمليات الإنتاج خلال فترة الوباء.

نهر أرغنا

وعن مراسم تكيرداغ، أكد الرئيس التركي أن الاستثمارات الحكومية ستعمل على تحسين جودة مياه نهر أرغنا في الولاية بشكل كبير، وتدفق مياهه بشكل نظيف.

وأوضح أن مشروع تصريف المياه وتنقيتها والحفاظ على مياه نهر أرغنا تكلف قرابة 2.5 مليار ليرة تركية (نحو 365 مليون دولار).

ولفت أردوغان إلى أن شق نفق المشروع الحالي جرى بآلة حفر محلية الصنع، مبيناً أن تركيا إحدى 8 دول قادرة على صناعة هذه الآلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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