بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج السبت، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حل الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة روما، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجدد المسؤولان وفق البيان "تأكيد أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن (الخاص بالأزمة في ليبيا) ومخرجات مؤتمر برلين".

واتفقا على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية إلى استئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة روما في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام في مناطق ليبية.

ومؤخراً حقّق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وكانت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر شنت بدعم من دول عربية وأوروبية عدواناً على طرابلس اعتباراً من 4 أبريل/نيسان 2019، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.