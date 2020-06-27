سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد غياب لأكثر من شهرين.. الرئيس اليمني يدعو للعودة لاتفاق الرياض "المتعثر"
بعد غياب لأكثر من شهرين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المقيم بالرياض، رغم الأحداث المهمة التي تمر بها البلاد وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على سقطرى، عقد هادي السبت، اجتماعاً بهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني.
بعد غياب لأكثر من شهرين.. الرئيس اليمني يدعو للعودة لاتفاق الرياض "المتعثر"
الرئيس هادي يلتقي مستشاريه بعد أكثر من شهرين من الغياب عن المشهد السياسي
27 يونيو 2020

بعد غياب كامل لأكثر من شهرين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المقيم في العاصمة السعودية الرياض، رغم الأحداث المهمة التي تمر بها البلاد وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على سقطرى، عقد هادي السبت، اجتماعاً ضم نوابه وهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني.

وقال هادي خلال الاجتماع إن اتفاق الرياض تعثر تنفيذه لفترة طويلة "نتيجة استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يسمى الإدارة الذاتية (من قبل المجلس الانتقالي) وما ترتب عليه وكان آخرها ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد على الدولة ومؤسساتها واعتداءات على مواطنيها".

وأشار الرئيس اليمني إلى أن المركبات العسكرية التي اقتحمت سقطرى كان ينبغي استخدامها في مواجهة الحوثيين‎.

وأكد الرئيس اليمني رفضه الاحتكام إلى السلاح والقوة، داعياً "المجلس الانتقالي" إلى استغلال الجهود المبذولة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، وإيقاف نزيف الدم.

تواطؤ سعودي

والاثنين، اتهم محافظ جزيرة سقطرى اليمنية، رمزي محروس، السعودية، بأنها سهلت لـ"مليشيا" المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، السيطرة على المحافظة الجمعة.

وقال محروس إن "سقوط سقطرى جاء عقب اتفاق رعته القوات السعودية في الجزيرة" مضيفاً: "تلقينا ضمانات من القوات السعودية بوقف التصعيد، لكنها تراجعت عن ضماناتها وتركت مليشيا الانتقالي تسيطر على سقطرى".

ويقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منذ مايو/أيار 2015، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، وكان هادي مقيماً في عدن قبل أن يغادرها هرباً من الحوثيين الذين كانوا في حينها يشنون هجوماً عنيفاً على مشارف المدينة الساحلية في الجنوب للسيطرة عليها.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي الدعم من إيران. فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة الشرعية.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، التي جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، ضمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفق المنظمة الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us