قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تنظيم PKK الإرهابي يواصل شنّ هجمات على تركيا انطلاقاً من الأراضي العراقية.

جاء ذلك ضمن الجزء الخاصّ بالعراق في تقرير قدمته الوزارة للكونغرس بخصوص الإرهاب والمجموعات الإرهابية لعام 2019، وفق ما ذكرته السفارة الأمريكية لدى بغداد السبت، على صفحتها في فيسبوك.

وأشار التقرير إلى أن "PKK، وهو تنظيم إرهابي مقره في جبال شمال العراق، استمرّ في شنّ هجمات في تركيا".

يُذكر أن تنظيم PKK الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في عديد من المدن والبلدات، ويحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، ويشنّ هجمات على الداخل التركي.

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري أطلقت تركيا عملية "المخلب-النمر" في منطقة حفتانين شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي، وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وتُعتبر هذه العملية الثانية في شماليّ العراق ضد التنظيم الإرهابي، بعد "المخلب-النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/حزيران الجاري.