أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" السبت، أنها مستمرة بالتعاون الثنائي مع الحكومة الليبية وتجمعها بها ارتباطات قوية.

وأوضحت القيادة في تصريحات أدلت بها لقناة فبراير الليبية الخاصة، أن "موقف الولايات المتحدة من الأزمة الراهنة يتمثل في أن السلام في ليبيا يجب أن يتحقق من خلال العملية السياسية".

ولفتت إلى أن "مشاركة شركة فاغنر في ليبيا تؤخر السلام وتطيل معاناة الليبيين". وأشارت إلى أنها أكدت لحكومة الوفاق الليبية، "ضرورة العودة للحوار".

وأردفت القيادة أنها "مستمرة بالتعاون مع الحكومة التي تجمعها بها ارتباطات قوية".

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، فيما يتأهب لتحرير مدينتي سرت والجفرة.