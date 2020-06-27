سياسة
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"أفريكوم": مستمرون في التعاون الثنائي مع الحكومة الليبية
قالت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" السبت، إنها مستمرة بالتعاون الثنائي مع الحكومة الليبية وتجمعها بها ارتباطات قوية. ولفتت إلى أن "مشاركة شركة فاغنر في ليبيا تؤخر السلام وتطيل معاناة الليبيين".
"أفريكوم": مستمرون في التعاون الثنائي مع الحكومة الليبية
الجيش الليبي حقق مؤخراً سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر / AA
27 يونيو 2020

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" السبت، أنها مستمرة بالتعاون الثنائي مع الحكومة الليبية وتجمعها بها ارتباطات قوية.

وأوضحت القيادة في تصريحات أدلت بها لقناة فبراير الليبية الخاصة، أن "موقف الولايات المتحدة من الأزمة الراهنة يتمثل في أن السلام في ليبيا يجب أن يتحقق من خلال العملية السياسية".

ولفتت إلى أن "مشاركة شركة فاغنر في ليبيا تؤخر السلام وتطيل معاناة الليبيين". وأشارت إلى أنها أكدت لحكومة الوفاق الليبية، "ضرورة العودة للحوار".

وأردفت القيادة أنها "مستمرة بالتعاون مع الحكومة التي تجمعها بها ارتباطات قوية".

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، فيما يتأهب لتحرير مدينتي سرت والجفرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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