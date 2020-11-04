قُتل 7 مدنيين وأصيب 13 آخرون الأربعاء، في قصف للنظام السوري على أماكن سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، بأن القصف المدفعي للنظام على مدينة أريحا تسبب في مقتل 4 مدنيين، واثنين في قرية كفريا، وآخر في مركز مدينة إدلب.

وأضاف أن 13 مدنياً أصيبوا بجروح جراء القصف، مشيراً إلى نقل الجرحى إلى المستشفيات المحيطة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار بإدلب، فإن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة.‎

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

ورغم خرق قوات النظام وقف إطلاق النار بين فينة وأخرى فإن المنطقة يسودها هدوء نسبي.