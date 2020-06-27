سياسة
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ترمب يوقِّع مرسوم "حماية التماثيل"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه وقّع مرسوم "حماية التماثيل"، بعد تعرض العديد من المعالم التاريخية والتماثيل للتحطيم خلال الاحتجاجات المنددة بمقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة.
ترمب يوقِّع مرسوم "حماية التماثيل"
ترمب يعلن توقيعه مرسوماً لحماية التماثيل / AFP
27 يونيو 2020

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرسوم "حماية التماثيل"، بعد تعرض العديد من المعالم التاريخية والتماثيل للتحطيم خلال الاحتجاجات المنددة بمقتل المواطن جورج فلويد على يد الشرطة.

وكتب ترمب على تويتر: "لقد حظيت للتو بامتياز التوقيع على مرسوم قوي للغاية لحماية الآثار والنصب التذكارية والتماثيل الأمريكية، ومكافحة أعمال العنف الإجرامي التي وقعت مؤخراً".

وأضاف ترمب محذِّراً من إلحاق الضرر بالتماثيل، أن "عقوبات السجن الطويلة بانتظار أولئك الذين يرتكبون هذه الأعمال غير القانونية ضد بلدنا العظيم".

وأثار مقتل جورج فلويد ذي الأصول الإفريقية، على يد الشرطي ديريك تشوفين، بولاية مينيابوليس، في 25 مايو/أيار الماضي، غضباً شعبياً واسعاً في الولايات المتحدة. واندلعت تظاهرات حاشدة امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي مختلف العواصم العالمية.

وخلال هذه المظاهرات الغاضبة، استُهدِفت تماثيل الشخصيات التاريخية المؤيدة للعبودية في أجزاء مختلفة من البلاد، ودُمِّر بعضها. وكان ترمب قد وعد باتخاذ خطوات لفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يحاولون تدمير الآثار والمنحوتات التاريخية في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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