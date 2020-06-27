قضت محكمة فيدرالية أمريكية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على جورج نادر، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعد إدانته بـ"حيازة مواد إباحية لأطفال واستغلالهم جنسياً".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، إن "المحكمة الفيدرالية بمدينة الإسكندرية، التابعة لولاية فرجينيا، أصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات بحق جورج نادر (61 عاماً) ، وذلك بعد إدانته بحيازة مواد إباحية لأطفال، والاتجار بالجنس، واعترافه بنقل طفل في الرابعة عشرة من عمره، من التشيك إلى الولايات المتحدة بقصد ممارسة الجنس معه، وذلك عام 2000".

ونقلت الصحيفة عن نادر، الأمريكي من أصل لبناني، قوله بعد إصدار الحكم "إني فخور للغاية بحياتي المهنية والعمل الذي أنجزته للولايات المتحدة، لكني بصدق، آسف بشدة على الألم والمعاناة التي سببتها".

وقال الضحية (35 عاماً)، في بيان مكتوب باللغة التشيكية ومترجم إلى المحكمة: "كانت رحلة طويلة وستظل كذلك، لقد كرهت نفسي وخجلت". وأضاف أن "رؤية نادر يحاكم كانت مفيدة لاستعادة روحي وصحتي".

وبحسب تقارير، وافق "نادر" على دفع 150 ألف دولار تعويضاً للصبي التشيكي الذي أساء معاملته، والذي أصبح الآن بالغاً، وشهد في جلسة النطق بالحكم، الجمعة، في المحكمة الأمريكية عبر الهاتف.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحكم يأتي صفقة تم عرضها على نادر من قبل المدعين العامين، وأن القاضي له حرية إصدار عقوبة أكبر، لا سيما أن الاستغلال الجنسي للأطفال يكلف عقوبة تصل 30 سنة سجناً في القوانين الأمريكية".

وفي وقت سابق، كشفت مجلة "بوليتيكو"، أن نادر عمل وسيطاً بين مستشاري ترمب وبن زايد، وكذلك ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوضحت في عام 2018، أن جورج نادر المدان باستغلال أطفال جنسياً، كان الوسيط بين مسؤولين بإدارة ترمب ونائب رئيس الاستخبارات السعودي السابق أحمد عسيري من أجل بحث مساعدة السعودية في تنفيذ اغتيالات. ويعد عسيري المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر وقيادة جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.