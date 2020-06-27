قال وزير المياه الإثيوبي السبت إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على تويتر أنه "جرى التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

يأتي ذلك بعدما أعلنت القاهرة التوافق في القمة الإفريقية المصغرة مساء الجمعة، على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية، "لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة"، مع تأجيل ملء السد حتى بلورة الاتفاق.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، نشره على فيسبوك.

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسا وزراء السودان عبد الله حمدوك، وإثيوبيا أبي أحمد، مساء الجمعة، قمة "افتراضية" حول سد النهضة، وصفها الأخير بـ"المثمرة"، وشارك فيها أيضاً قادة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أنه "جرى الاتفاق على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى الاتفاق".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الحاضرين للقمة توافقوا على أن "تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين، والمقترحة من الجانب الإثيوبي".

وأضافت أنه "جرى الاتفاق على أن يُؤجل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق".

وتعثّرت المفاوضات حول "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وكان أحدث تلك التعثرات قبل نحو أسبوع، إذ تبادلت القاهرة وأديس أبابا توجيه الاتهامات بـ"التعنت" و"الرغبة في فر ض حلول غير واقعية".

قبل أن تتوجه كل من مصر والسودان إلى مجلس الأمن، مطالبتين إياه التدخل لحل الأزمة.

ويعقد مجلس الأمن الاثنين، جلسة حول أزمة السد، وفق مصادر دبلوماسية.